Murat Boz Aslı Enver ayrıldı! İşte ilk açıklama geldi

Popçu Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver evlenecekleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. Murat Boz ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu. Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Ayrılık sebebinin Aslı Enver'in, ünlü şarkıcıyı kıskançlıkları ile bunaltması olduğu iddia edilmişti. Murat Boz, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Bununla ilgili ilk ve son defa konuşacağım. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor. Bunlar iki kişi arasında olan özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.4.2018 12:36Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 12:42
"YÜRÜTEMEDİK VE BİTTİ"
Vereceği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü popçu Murat Boz, Aslı Enver'den ayrıldığı yönünde çıkan haberleri doğrulayarak "Yürütemedik ve bitti" dedi.