Evet arkadaşım şantaj yaptı

TACİZ DAVASI AÇILDI
Sunucu Nese Sapmaz, is teklifi bahanesiyle telefon numarasını alan isadamı Ümit Arıkan
'ı savcılıga sikayet edip "Bana taciz mesajları atıyor" demisti. Savcılık, "Mesajları yanlıslıkla ona atmısım" diyen Arıkan hakkında cinsel taciz davası
açılmasına karar vermisti. 4.5 YIL HAPİS
Mahkeme, Arıkan'ı 4.5 yıl hapis cezasıyla yargılarken Sapmaz sikayetinden vazgeçmisti. Gelisme üzerine de mahkeme davayı düsürmüstü. Ama bu kez Arıkan, savcılıga basvurup "Nese Sapmaz benden santajla 1 milyon lira istiyor" diye sikayetçi oldu. G.Ç. KONUSTU
Savcılıkta yürütülen sorusturma sırasında ilginç bir gelisme yasandı. Sapmaz'ın arkadası olan 37 yasındaki G.Ç., tanık olarak verdigi ifadede "Nese, Arıkan'dan önce 500 bin, ardından 1 milyon lira istedi" dedi.