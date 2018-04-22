Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Evet arkadaşım şantaj yaptı

Evet arkadaşım şantaj yaptı

İşadamı , sunucu ’dan “Benden şantajla 1 milyon lira istedi” diyerek şikayetçi oldu. Sunucunun kız arkadaşı da iddiayı doğrulayan ifade verdi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Evet arkadaşım şantaj yaptı
TACİZ DAVASI AÇILDI
Sunucu Nese Sapmaz, is teklifi bahanesiyle telefon numarasını alan isadamı 'ı savcılıga sikayet edip "Bana taciz mesajları atıyor" demisti. Savcılık, "Mesajları yanlıslıkla ona atmısım" diyen Arıkan hakkında cinsel açılmasına karar vermisti.

4.5 YIL HAPİS
Mahkeme, Arıkan'ı 4.5 yıl hapis cezasıyla yargılarken Sapmaz sikayetinden vazgeçmisti. Gelisme üzerine de mahkeme davayı düsürmüstü. Ama bu kez Arıkan, savcılıga basvurup "Nese Sapmaz benden santajla 1 milyon lira istiyor" diye sikayetçi oldu.

G.Ç. KONUSTU
Savcılıkta yürütülen sorusturma sırasında ilginç bir gelisme yasandı. Sapmaz'ın arkadası olan 37 yasındaki G.Ç., tanık olarak verdigi ifadede "Nese, Arıkan'dan önce 500 bin, ardından 1 milyon lira istedi" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evet arkadaşım şantaj yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN