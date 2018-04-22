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ceketini, fularını bağışladı

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Hülya Koçyiğit ceketini, Filiz Akın fularını bağışladı
Yeşilçam'ın ustaları ve , Watergarden İstanbul'un çocuk istismarına dikkat çekmek için geçtiğimiz haftalarda başlattığı iyilik hareketine destek verdi. Koçyiğit, sanat hayatının 50'nci yılı kutlamalarında giydiği özel ceketini çocuklara armağan ederken; Akın ise boynundan çıkarmadığı fularını çocuk istismarına 'Dur' demek için bağışladı. Koçyiğit, "Yeryüzünün meleklerinin hayatlarına ve bedenlerine dokunan kirli elleri lanetliyorum. Sanatçı olarak üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım" dedi. 26 Nisan'da Watergarden'da açılacak Önce Çocuk Sergisi kapsamında satışa çıkacak eşyalardan elde edilecek gelir, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne aktarılacak.
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Hülya Koçyiğit ceketini, Filiz Akın fularını bağışladı
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