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Meryem, ’de mücevher gibi parladı

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Meryem, Dubai’de mücevher gibi parladı
'da büyüme kararı alan Atasay; geçtiğimiz hafta Al Ain, Sharjah, ve 'de üç günde sekiz mağaza açtı. Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yüzü olduğu markanın Dubai'deki mağaza açılışlarına katıldı. Arap hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Uzerli, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı. Açılışların ardından, yeni hizmete giren Dubai Huqqa'da düzenlenen kutlama gecesine; Q Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer evsahipliği yaptı. Kutlamaya, Meryem Uzerli ve Dubai cemiyet hayatından 500 seçkin davetli katıldı. Keman sanatçısı Canan Anderson'ın performansıyla başlayan gece, Ortadoğu'nun ünlü keman virtüözü Hanine El Alam'ın keman dinletisi ile devam etti. DJ Tolga Saka'nın müzikleriyle renklendirdiği kutlamada, Huqqa'nın Doğu ve Batı sentezlerinin harmanlandığı konsepti, davetliler tarafından çok beğenildi. Atasay Mücevherat CEO'su Atasay Kamer, Meryem Uzerli'nin mücevheri çok iyi taşıyan bir isim olduğunu belirterek şunları söyledi: "Markamızın ürünleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok sevildi ve 10 sene önce Dubai Mall'da iki mağaza açtık. 2018 ile birlikte Ortadoğu'da büyüme kararı aldık. Meryem Uzerli, Ortadoğu'da uzun zamandır tanınan ve mücevheri çok iyi taşıyan bir isim. Ayrıca çok güçlü ve güzel bir kadın. Üstelik çok evrensel ve global bir yüzü var. Uzerli ile Ortadoğu'da gücümüze güç katmayı düşünüyoruz." Q Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ise, "Dubai'de kendimizi hiç yabancı hissetmiyoruz. 20 yıl önce Dubai'ye gitmeye başladığımda kentin canlılığına hayran kalmıştım. Bir Türk markası olarak, Dubai'deki varlığımızla hem mücevher, hem de yeme-içme sektöründeki yolculuğumuz daha geniş kitlelere ulaşacak" diye konuştu. Meryem Uzerli ise şunları söyledi: "Bu markanın bir parçası olduğum için çok mutluyum, ayrıca Türk bir babanın kızı olduğum için de gurur duyuyorum. Dubai'de sekiz mağaza açtık. Bir kadın olarak diyebilirim ki; her anını değerli aksesuvarlarla tamamlamak isteyen kadınlar çok güzel seçenekler bulabilir. Böyle bir markayla çalışmaktan çok mutluyum."
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Meryem, Dubai’de mücevher gibi parladı
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