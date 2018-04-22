Meryem, Dubai’de mücevher gibi parladı

Ortadoğu
'da
büyüme kararı alan
Atasay; geçtiğimiz
hafta Al Ain, Sharjah, Abu Dabi
ve Dubai
'de üç günde
sekiz mağaza açtı.
Ortadoğu'da büyük
bir hayran kitlesi
bulunan ünlü oyuncu
Meryem Uzerli,
yüzü olduğu markanın
Dubai'deki
mağaza açılışlarına
katıldı. Arap hayranlarının
yoğun
ilgisiyle karşılaşan
Uzerli, sevenleriyle
bol bol fotoğraf çektirip
imza dağıttı. Açılışların
ardından, yeni hizmete
giren Dubai Huqqa'da
düzenlenen kutlama gecesine;
Q Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan
Kamer evsahipliği yaptı.
Kutlamaya, Meryem Uzerli
ve Dubai cemiyet hayatından
500 seçkin davetli
katıldı.
Keman sanatçısı Canan
Anderson'ın performansıyla
başlayan gece, Ortadoğu'nun
ünlü keman virtüözü
Hanine El Alam'ın
keman dinletisi ile devam
etti. DJ Tolga Saka'nın
müzikleriyle renklendirdiği
kutlamada, Huqqa'nın
Doğu ve Batı sentezlerinin
harmanlandığı konsepti,
davetliler tarafından çok
beğenildi.
Atasay Mücevherat
CEO'su Atasay Kamer,
Meryem Uzerli'nin
mücevheri çok iyi taşıyan
bir isim olduğunu
belirterek şunları söyledi:
"Markamızın ürünleri,
Birleşik Arap Emirlikleri'nde
çok sevildi ve 10
sene önce Dubai Mall'da
iki mağaza açtık. 2018
ile birlikte Ortadoğu'da
büyüme kararı aldık. Meryem
Uzerli, Ortadoğu'da
uzun zamandır tanınan ve
mücevheri çok iyi taşıyan
bir isim. Ayrıca çok güçlü
ve güzel bir kadın.
Üstelik çok evrensel
ve global bir
yüzü var. Uzerli ile
Ortadoğu'da gücümüze
güç katmayı
düşünüyoruz."
Q Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Cihan Kamer
ise,
"Dubai'de kendimizi
hiç yabancı hissetmiyoruz.
20 yıl
önce Dubai'ye gitmeye
başladığımda
kentin canlılığına
hayran kalmıştım.
Bir Türk markası
olarak, Dubai'deki
varlığımızla hem mücevher,
hem de yeme-içme
sektöründeki yolculuğumuz
daha geniş kitlelere
ulaşacak" diye konuştu.
Meryem Uzerli ise
şunları söyledi: "Bu markanın
bir parçası olduğum
için çok mutluyum, ayrıca
Türk bir babanın kızı
olduğum için de gurur
duyuyorum. Dubai'de
sekiz mağaza açtık. Bir
kadın olarak diyebilirim
ki; her anını değerli
aksesuvarlarla tamamlamak
isteyen kadınlar çok
güzel seçenekler bulabilir.
Böyle bir markayla çalışmaktan
çok mutluyum."