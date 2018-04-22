Murat Başoğlu'ndan 8 ay sonra ilk paylaşım geldi!

Geride bıraktığımız yaz, Murat Başoğlu’nun teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bodrum’da teknede uygunsuz halde görüntülenen Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu skandalında sular durulmuyor. Murat Başoğlu’nun eşi Hande Bermek; "Bu deneyimi sevgiyle kucaklayıp değerlendiriyorum" açıklaması yapmıştı. Ancak sunucu Murat Başoğlu, bu çirkin gelişmelerin ardından evini boşaltmış ve 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten 11 Eylül’de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Skandal sonrası, tam 8 ay sonra Murat Başoğlu sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. İşte gelen o tepkiler…
Giriş Tarihi: 22.4.2018 13:48Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 13:49
Öz yeğeniyle skandal ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu sosyal medya hesabından 8 ay sonra ilk paylaşımını yaptı.