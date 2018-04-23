Beyonce söyledi Rihanna izledi

Popun divası Beyonce
, önceki gün Kaliforniya- Indio'da gerçekleşen Coachella müzik festivalinde konser verdi. Önce Destiny's Child'daki eski grup arkadaşları Michelle Williams ve Kelly Rowland ile sahneye çıkan Beyonce, ikiliyle birlikte birkaç şarkı söyledi. Ardından sahne performansına tek başına devam eden Beyonce, söylediği şarkılar kadar danslarıyla da izleyiciyi coşturdu. Kendall Jenner
'dan Justin Bieber
'a, Alessandra Ambrosio
'dan Paris Hilton
'a kadar pek çok ünlü ismin katıldığı festivalde; Beyonce'yi izleyenler arasında Rihanna
da vardı.