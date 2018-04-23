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söyledi izledi

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Beyonce söyledi Rihanna izledi
Popun divası , önceki gün Kaliforniya- Indio'da gerçekleşen Coachella müzik festivalinde konser verdi. Önce Destiny's Child'daki eski grup arkadaşları Michelle Williams ve Kelly Rowland ile sahneye çıkan Beyonce, ikiliyle birlikte birkaç şarkı söyledi. Ardından sahne performansına tek başına devam eden Beyonce, söylediği şarkılar kadar danslarıyla da izleyiciyi coşturdu. 'dan 'a, 'dan 'a kadar pek çok ünlü ismin katıldığı festivalde; Beyonce'yi izleyenler arasında da vardı.
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Beyonce söyledi Rihanna izledi
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