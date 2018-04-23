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, çocuklarla buluştu

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Demet Akalın, çocuklarla buluştu
Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın misafiri olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İstanbul'a gelen çocuklar, sürprizi ile karşılaştı. Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin dördüncüsünü düzenlediği 81 İl 81 Çocuk projesinde buluşan çocuklara, İstanbul'daki ilk akşamlarında Demet Akalın, eşi ve kızıyla birlikte eşlik etti. Sevilen şarkılarını çocukların arasında söyleyen sanatçı, her çocukla tek tek ilgilenerek hepsiyle selfie çekti. Çoçukların güzel anılarla eve dönmeleri amaçlanan gezide; tekne turu ile bazı çocuklar ilk defa deniz görecek, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na illerinden getirdikleri toprakları bırakacak ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçında gösteri yapacaklar.
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Demet Akalın, çocuklarla buluştu
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