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’dan miniklere destek

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Demet Akbağ’dan miniklere destek
Usta oyuncu , Watergarden İstanbul'un geçtiğimiz haftalarda başlattığı iyilik hareketine destek verdi. Yıllardır sayısız karaktere hayat veren, canlandırdığı her rolle izleyicinin gönlünü fetheden Demet Akbağ, gişe rekoru kıran 'Eyyvah Eyvah' filminde giydiği bluz ve küpelerini Önce Çocuk projesine bağışladı. Manevi değeri çok büyük olan eşyalarını bağışlayan Akbağ, "Böylesine anlamlı bir projede yer almaktan çok mutluyum. Çocuklar bizim geleceğimiz, onları korumamız gerekiyor" diye konuştu.
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Demet Akbağ’dan miniklere destek
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