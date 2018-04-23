Ebru Gündeş’ten çocuklara 50 bin liralık bağış

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş
, yine bir ilke imza attı. Önceki gece Kıbrıs Cratos Premium Hotel'de sahneye çıkan sanatçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine, sahnesinde mini bir açık artırma düzenledi. Plansız bir şekilde gelişen açık artırma organizasyonu, Gündeş'in "Gelin bu geceyi daha özel kılalım" demesiyle başladı. Bin 200 kişinin katıldığı gecede Gündeş, sahnede giydiği Manchera imzalı elbisesini, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir Çocuk Destek Merkezi'ne bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkardı. 2 bin lira ile başlayan artırmada kıran kırana bir mücadele yaşandı. Bu mücadelenin sonunda elbiseyi, ismini açıklamak istemeyen bir işadamı, eşi için 50 bin liraya satın aldı.