‘Hepimiz Türküyüz’

Türk
halk müziğinin ünlü ismi Kubat
, geçtiğimiz cuma akşamı MOİ Sahne'de konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan başarılı müzisyen, yeni albümünü en geç üç hafta sonra sevenleriyle buluşturacağını söyleyerek ekledi: "Bir türkü albümü hazırlıyoruz, adı 'Türküyüz'. Farklılıklarımızla, renklerimizle hepimiz bir türküyüz. Albüm için müthiş bir kapak tasarımı yapıldı. Yüz olarak da, gönül olarak da bize çok kişi kucak açtı. Kalıcı ve arşivlik bir iş oldu." dedi. Türkülerin kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirten Kubat, "Türküler her zaman Top 10'da. Ben her tür müziği çok seviyorum ve kendimi türkücüden ziyade müzisyen, yorumcu olarak görüyorum" dedi.