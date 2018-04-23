Kabri başında anıldı

20 nisan
2016'da hayata veda eden ünlü müzisyen Attila Özdemiroğlu
, ölümünün ikinci yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı
'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. 73 yaşında hayatını kaybeden Attila Özdemiroğlu için düzenlenen anma törenine başta eşi Hepgül Hepbir Özdemiroğlu, çocukları Yaprak, Sarp ve Lidya Özdemiroğlu olmak üzere; Ünal Uzun, Ali Kocatepe, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ, Ali Rıza Türker
ve Ahmet Utluz gibi isimler ve sevenleri katıldı. Törende ayrıca üzerinde, Özdemiroğlu'na ait "Müzik insanlığın yaşamındaki ortak yegane dildir" sözü yazan, Erhan İşözen tarafından yapılan mezar taşı da açıldı.