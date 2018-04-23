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Kabri başında anıldı

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Kabri başında anıldı
20 nisan 2016'da hayata veda eden ünlü müzisyen , ölümünün ikinci yıl dönümünde 'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. 73 yaşında hayatını kaybeden Attila Özdemiroğlu için düzenlenen anma törenine başta eşi Hepgül Hepbir Özdemiroğlu, çocukları Yaprak, Sarp ve Lidya Özdemiroğlu olmak üzere; Ünal Uzun, Ali Kocatepe, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ, ve Ahmet Utluz gibi isimler ve sevenleri katıldı. Törende ayrıca üzerinde, Özdemiroğlu'na ait "Müzik insanlığın yaşamındaki ortak yegane dildir" sözü yazan, Erhan İşözen tarafından yapılan mezar taşı da açıldı.
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Kabri başında anıldı
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