Kutlamalara katılmak hepimiz için büyük gururdu

BUGÜN NELER OLDU

"Bir anne için çocuğu hiç büyümez aslında. Kaç yaşına gelirse gelsin hâlâ miniktir, bebektir, yavrudur ve her zaman en değerlidir. Benim yavrum da şimdi bir anneanne ama bana soracak olursanız öyle değil tabii... Hâlâ dün gibi; büyük bir heyecan ve sevinçle gittiğimiz 23 Nisan kutlamalarında fırfırlı eteğiyle yaptığı gösteriler... Ve yine aynı yakınlıkta sanki, canımın canları Neslişah ve Aslışah'ın kocaman gülümseyişleriyle bayrak sallayışı... Şimdi aynı heyacanı Emir Aras'ım ve birkaç ay sonra hayırlısıyla aramızda olacak kardeşi için yaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan ile bu sevinci yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatanı bizlere armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve sevgiyle anıyorum. Dünyanın temeli, geleceğimiz olan tüm çocukların kardeşçe, sevgi ve saygı bağları ile güçlü bir şekilde, barış içinde yaşayacakları bir dünya diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten sevgimle kutluyorum. Tüm yetişkinlerin içlerindeki çocuğu hiç büyütmemeleri dileğiyle...""Zamanne kadar çabuk akıp geçse de, üç evladım artık çocuk değil; üçü de kocaman bireyler oldu. Ben de onlarla büyüdüm; birlikte büyüdük... Evlatlarım her gününü bayram neşesi ve heyecanı ile yaşasın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu mutlu olsun. Dünyadaki bütün çocuklar gülsün.""İrem'im, Ömer'im; en kıymetlilerim... Bugün 23 Nisan, sizin bayramınız... Doyasıya yaşayın, eğlenin ve bu anlamlı gün için Atatürk'e hep teşekkür edin. Umarım siz de büyüyüp bu güzel günü kendi çocuklarınızla kutlarsınız ve umarım o günlerde ben de yanınızda olurum. Siz çocuklar, bu hayattaki en önemli varlıklarsınız çünkü geleceği siz şekillendireceksiniz. Vatanınıza, bayrağınıza hep sahip çıkın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sizlerle beraber tüm çocuklara kutlu olsun. Sizleri çok seven anneniz...""Çocuklarımızaarmağan edilen en güzel değeri nesilden nesile aktarmak, biz annelerin en büyük görevi. Evlatlarımızın, 'Ne mutlu Türk'üm diyene!' sözünü, çocuklarına söyletecek olması, biz anneler için büyük gurur ve onurdur.""Canımoğlum, geçenlerde 3 yaşına girdin. Allah'ın izniyle, inşallah nice senelerimiz olsun beraber. Hep dürüst ol ve çok mutlu ol oğlum. Yaşayacağın her acı olay sana tecrübe olacak. Keşke olmasa ama olacak... Ders al ve şükret Eymencik, tıpkı annenin yaptığı gibi. Umarım hiç kötülerle karşılaşmazsın; üzmezler, kırmazlar seni... Ben nefes aldıkça seni pamuklara saracağım, üzülmene izin vermeyeceğim. Şükürler olsun seni yaratana... Her günün bayram gibi geçsin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'n kutlu olsun.""Türkiye'ninve dünyanın tek çocuk bayramı olan bu özel gün, Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanıdır. Ben de çocukluğumda okulumuzun bando takımındaydım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanır ve o gün ailelerimizin, büyüklerimizin önünde gösterimizi yapardık. Benim için her 23 Nisan büyük bir heyecan, mutluluk ve gururla geçer. Tüm çocukların ve milletimizin bayramını kutlarım.""23 Nisan, benim için Mithatpaşa Stadyumu heyecanıydı. Oradaki törenlerde ilkokulumu temsil eden ekibin içinde yer alırdım hep... 23 Nisan; Atatürk'le buluştuğumuz, ışığını hissettiğimiz gündü.""23 Nisan, çocuklar için en önemli gün. Çocukken anlamıyorduk ama büyüyünce daha çok anlıyorsun kıymetini. Folklör gösterilerini izlemeyi, kortejlere katılıp gösteriler yapmayı severdim. Çocukken 'Sivil savunma çalışanı olacağım' derdim. Okul çağında ise oyuncu olmak isterdim ve hayalime ulaştım.""Oğlum,şu an 16 aylık bir bebeksin, umarım delikanlı bir adam olduğun zamanları da görürüz. Bu bayramı senin evlatlarınla, torunlarımla birlikte de kutlarız umarım. Demokrasinin bayrağı altında büyü, bugün gibi... Vatanına, milletine ve ailene hayırlı bir evlat ol. Allahım seni ve tüm evlatlarımızı korusun. Seni çok seviyorum.""TürkiyeCumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün; geleceğin çocukların elinde olduğuna inanması, çocuklara büyük önem vermesi ve bugünü ulusal bir bayram ilan etmesi beni hep duygulandırır. Bir ulusun kendi kendini yönetmesini de kutluyoruz bugün. Özgürlükten daha değerli ne olabilir... Şükürler olsun...""Eski 23 Nisan'ları özledim. Öğretmenlerin özenle öğrencilerini çalıştırıp şahane gösteriler yaptığı, dünyanın her yerinden gelen çocuklarla gökkuşağı olduğumuz bayramları... Sanki çok daha sıkı sarılırdık o zamanlar...""Bukareyi, 23 Nisan'da ilkokul gösterimden hemen sonra çekildim. İstiklal Marşı'nı okudum ve tören benim marşı okumamla başlamıştı."