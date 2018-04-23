Kutlamalara katılmak hepimiz için büyük gururdu

HÜLYA KOÇYİĞİT 'Heyecanla izlediğimiz kutlamalar dün gibi aklımda'
"Bir anne için çocuğu hiç büyümez aslında. Kaç yaşına gelirse gelsin hâlâ miniktir, bebektir, yavrudur ve her zaman en değerlidir. Benim yavrum da şimdi bir anneanne ama bana soracak olursanız öyle değil tabii... Hâlâ dün gibi; büyük bir heyecan ve sevinçle gittiğimiz 23 Nisan
kutlamalarında fırfırlı eteğiyle yaptığı gösteriler... Ve yine aynı yakınlıkta sanki, canımın canları Neslişah ve Aslışah'ın kocaman gülümseyişleriyle bayrak sallayışı... Şimdi aynı heyacanı Emir Aras'ım ve birkaç ay sonra hayırlısıyla aramızda olacak kardeşi için yaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan ile bu sevinci yaşamamızı sağlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatanı bizlere armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve sevgiyle anıyorum. Dünyanın temeli, geleceğimiz olan tüm çocukların kardeşçe, sevgi ve saygı bağları ile güçlü bir şekilde, barış içinde yaşayacakları bir dünya diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten sevgimle kutluyorum. Tüm yetişkinlerin içlerindeki çocuğu hiç büyütmemeleri dileğiyle..." SİBEL CAN 'Dünyadaki tüm çocuklar gülsün'
"Zaman
ne kadar çabuk akıp geçse de, üç evladım artık çocuk değil; üçü de kocaman bireyler oldu. Ben de onlarla büyüdüm; birlikte büyüdük... Evlatlarım her gününü bayram neşesi ve heyecanı ile yaşasın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu mutlu olsun. Dünyadaki bütün çocuklar gülsün." DEMET ŞENER 'Vatanınıza, bayrağınıza her zaman sahip çıkın'
"İrem'im, Ömer'im; en kıymetlilerim... Bugün 23 Nisan, sizin bayramınız... Doyasıya yaşayın, eğlenin ve bu anlamlı gün için Atatürk'e hep teşekkür edin. Umarım siz de büyüyüp bu güzel günü kendi çocuklarınızla kutlarsınız ve umarım o günlerde ben de yanınızda olurum. Siz çocuklar, bu hayattaki en önemli varlıklarsınız çünkü geleceği siz şekillendireceksiniz. Vatanınıza, bayrağınıza hep sahip çıkın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sizlerle beraber tüm çocuklara kutlu olsun. Sizleri çok seven anneniz..." YEŞİM SALKIM 'Görevimiz bu değeri nesilden nesile aktarmak'
"Çocuklarımıza
armağan edilen en güzel değeri nesilden nesile aktarmak, biz annelerin en büyük görevi. Evlatlarımızın, 'Ne mutlu Türk'üm diyene!' sözünü, çocuklarına söyletecek olması, biz anneler için büyük gurur ve onurdur." ECE ERKEN 'Yaşadıklarından ders al ve hep şükret oğlum'
"Canım
oğlum, geçenlerde 3 yaşına girdin. Allah'ın izniyle, inşallah nice senelerimiz olsun beraber. Hep dürüst ol ve çok mutlu ol oğlum. Yaşayacağın her acı olay sana tecrübe olacak. Keşke olmasa ama olacak... Ders al ve şükret Eymencik, tıpkı annenin yaptığı gibi. Umarım hiç kötülerle karşılaşmazsın; üzmezler, kırmazlar seni... Ben nefes aldıkça seni pamuklara saracağım, üzülmene izin vermeyeceğim. Şükürler olsun seni yaratana... Her günün bayram gibi geçsin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'n kutlu olsun." ALTAY 'Okulun bando takımındaydım'
"Türkiye'nin
ve dünyanın tek çocuk bayramı olan bu özel gün, Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanıdır. Ben de çocukluğumda okulumuzun bando takımındaydım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanır ve o gün ailelerimizin, büyüklerimizin önünde gösterimizi yapardık. Benim için her 23 Nisan büyük bir heyecan, mutluluk ve gururla geçer. Tüm çocukların ve milletimizin bayramını kutlarım." CEM DAVRAN 'Atatürk'ün ışığını hissettiğimiz gün'
"23 Nisan, benim için Mithatpaşa Stadyumu heyecanıydı. Oradaki törenlerde ilkokulumu temsil eden ekibin içinde yer alırdım hep... 23 Nisan; Atatürk'le buluştuğumuz, ışığını hissettiğimiz gündü." OZAN AKBABA 'Çocukluk hayalime ulaştım'
"23 Nisan, çocuklar için en önemli gün. Çocukken anlamıyorduk ama büyüyünce daha çok anlıyorsun kıymetini. Folklör gösterilerini izlemeyi, kortejlere katılıp gösteriler yapmayı severdim. Çocukken 'Sivil savunma çalışanı olacağım' derdim. Okul çağında ise oyuncu olmak isterdim ve hayalime ulaştım." TUĞÇE TAYFUR 'Torunlarımla da kutlarız inşallah'
"Oğlum,
şu an 16 aylık bir bebeksin, umarım delikanlı bir adam olduğun zamanları da görürüz. Bu bayramı senin evlatlarınla, torunlarımla birlikte de kutlarız umarım. Demokrasinin bayrağı altında büyü, bugün gibi... Vatanına, milletine ve ailene hayırlı bir evlat ol. Allahım seni ve tüm evlatlarımızı korusun. Seni çok seviyorum." ELİF ECE UZUN 'Özgürlükten daha değerli ne olabilir?'
"Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün; geleceğin çocukların elinde olduğuna inanması, çocuklara büyük önem vermesi ve bugünü ulusal bir bayram ilan etmesi beni hep duygulandırır. Bir ulusun kendi kendini yönetmesini de kutluyoruz bugün. Özgürlükten daha değerli ne olabilir... Şükürler olsun..." EZGİ MOLA 'Birbirimize daha sıkı sarılırdık o zamanlar'
"Eski 23 Nisan'ları özledim. Öğretmenlerin özenle öğrencilerini çalıştırıp şahane gösteriler yaptığı, dünyanın her yerinden gelen çocuklarla gökkuşağı olduğumuz bayramları... Sanki çok daha sıkı sarılırdık o zamanlar..." ASLI HÜNEL 'İlkokuldaki törende İstiklal Marşı'nı okumuştum'
"Bu
kareyi, 23 Nisan'da ilkokul gösterimden hemen sonra çekildim. İstiklal Marşı'nı okudum ve tören benim marşı okumamla başlamıştı."