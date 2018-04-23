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Otomobil boyama etkinliğinde eğlendiler

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Otomobil boyama etkinliğinde eğlendiler
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak düzenlenen Otomobil Boyama Etkinliği, 212 Outlet'te rengarenk bir şölene dönüştü. 212 Outlet'in düzenlediği araba boyama etkinliğinde; çocuklar marka otomobili hayallerindeki gibi boyayarak yaratıcılıklarını ortaya koydu, eğlenceli vakit geçirirken yeni bir obje yaratmanın da heyecanına vardı. Etkinlik için özel olarak hazırlanan 1976 model Vosvos çocuklar tarafından renklendirildikten sonra 23 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca 212 Outlet'de sergilenecek.
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Otomobil boyama etkinliğinde eğlendiler
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