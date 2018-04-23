Otomobil boyama etkinliğinde eğlendiler

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak düzenlenen Otomobil Boyama Etkinliği, 212 Outlet'te rengarenk bir şölene dönüştü. 212 Outlet'in düzenlediği araba boyama etkinliğinde; çocuklar Vosvos
marka otomobili hayallerindeki gibi boyayarak yaratıcılıklarını ortaya koydu, eğlenceli vakit geçirirken yeni bir obje yaratmanın da heyecanına vardı. Etkinlik için özel olarak hazırlanan 1976 model Vosvos çocuklar tarafından renklendirildikten sonra 23 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca 212 Outlet'de sergilenecek.