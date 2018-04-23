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‘Paket solist değilim’

Giriş Tarihi: 23.4.2018
‘Paket solist değilim’
Pop müziğin ünlü sesi , önceki akşam 23 Nisan organizasyonu kapsamında 'taki Nuh'un Gemisi Hotel'de konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, yine iddialı konuştu. İki şarkılık single'ına Mayıs'ın ilk haftası klip çekip Haziran'da dünya piyasasına açılacağını söyleyen Yener, "Ben birilerinin ürettiği, hazırlayıp çıkarttığı paket solist değilim. Kendi prodüksiyonunu kendi yapan biriyim" dedi. Gazeteciler Yener'e, 'ın 'Selfie' filmi hakkındaki düşüncelerini de sordu. Yener, "İnşallah çok izlenir. Bazen ben de kendi hayatımı film yapmak istiyorum çünkü sinema filmi gibi bir hayatım var. Hatta yurt dışı projem bittikten sonra buna başlayabilirim" diye konuştu.
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‘Paket solist değilim’
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