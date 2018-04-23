Pop
müziğin ünlü sesi Hande Yener
, önceki akşam 23 Nisan organizasyonu kapsamında Kıbrıs
'taki Nuh'un Gemisi Hotel'de konser verdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, yine iddialı konuştu. İki şarkılık single'ına Mayıs'ın ilk haftası klip çekip Haziran'da dünya piyasasına açılacağını söyleyen Yener, "Ben birilerinin ürettiği, hazırlayıp çıkarttığı paket solist değilim. Kendi prodüksiyonunu kendi yapan biriyim" dedi. Gazeteciler Yener'e, Hülya Avşar
'ın 'Selfie' filmi hakkındaki düşüncelerini de sordu. Yener, "İnşallah çok izlenir. Bazen ben de kendi hayatımı film yapmak istiyorum çünkü sinema filmi gibi bir hayatım var. Hatta yurt dışı projem bittikten sonra buna başlayabilirim" diye konuştu.