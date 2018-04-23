Tanınmak güzel ama bazen parkta oynayamıyorum

atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan reyting rekortmeni 'Sen Anlat Karadeniz'in başarılı çocuk oyuncusu Demir Birinci
, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı. Trabzon'da yaşayan ve Karadeniz kültürü ile büyüyen Demir Birinci, bu yüzden set ortamına hiç yabancılık çekmediğini söylüyor... Gerçekleştirmek istediğin en büyük hayalin nedir?
Büyüdüğümde çok iyi bir veteriner olup sokak hayvanlarına yardım etmek istiyorum. Oyunculuğa nasıl başladın?
Osman Sınav'ı tanıyan bir tanıdığımızın vasıtasıyla dizinin görüşmesine gittik. Yapılan deneme çekiminden sonra beni beğendiklerini söylediler ve çekimlere başladım. Kamera karşısında neler hissediyorsun?
Rolüme konsantre oluyorum ve elimden geldiğince güzel bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Tanınmak ve ünlü olmak nasıl bir his yaşatıyor sana?
İnsanların beni sevmesi hoşuma gidiyor ama bazen oyun da oynamak istiyorum parkta ama oynayamıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında neler söylemek istersin?
Atatürk iyi ki bu bayramı biz çocuklara hediye etmiş. 'Sen Anlat Karadeniz' dizinin setindeki oyuncu abla ve abilerinle aran nasıl? Dizi ile ilgili neler söylemek istersin?
Hepsiyle aram çok iyi, hepsini çok seviyorum, beraber çok eğleniyoruz. Dizimiz de çok güzel gidiyor.