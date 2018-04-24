‘Bugünleri o kadar çok bekledim ki...’

Türk pop müziğinin güçlü sesi Deniz Seki
, art arda konserler vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu ilk konserini Kıbrıs Elexsus Hotel'de veren Seki, ertesi gün de Gürcistan Batum'da, Sheraton Hotel'de sahneye çıktı. Konserlerin kendisini hiç yormadığını, tam tersine çok iyi hissettirdiğini belirten Seki, şöyle konuştu: "Bugünleri o kadar bekledim ki.... Uzun uzun hayaller kurdum. Sahnede olduğum için, şarkılarımı söylediğim için, sevenlerimle beraber olduğum için her an şükrediyorum. Yaşadığım şu güzellikler için şükürler olsun..." Seki, Murat Karabova ile aşk yaşadığı haberlerini de yalanladı.