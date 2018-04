Galanın assolist konuğu Zeliha Sunal

BUGÜN NELER OLDU

Kaan Erkam'ın yazdığı, Özkan Turgay'ın özgün müziklerini bestelediği 'Ah Süreyya' müzikali, Etiler My Cabaret'te sergilenmeye başlıyor. Ankara 'nın ünlü Süreyya Gazinosu 'nda geçen müzikal, yarından itibaren her çarşamba gecesi izlenebilecek. Başrollerini Beste Hoşses, Niyazi Gezer, Kaan Erkam, Bahri Uzkeser, Fatih Yemez ve Cansel Kula'nın paylaştığı müzikalde 'Süreyya' rolünü Büşra Alnıtemiz oynuyor. Müzikalde her hafta konuk bir assolist de olacak. Yarınki gala gecesinde 'Assolist' rolünü ünlü şarkıcı Zeliha Sunal oynayacak. 45 dilde şarkı söyleyen Sunal, tiyatrodaki başarısını da seyirciye kanıtlayacak.Oyunda ayrıca; Süreyya Gazinosu'nda uzun süre assolistlik yapmış Serpil Benay da var.