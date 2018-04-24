Masal gibi bir gün

BUGÜN NELER OLDU

Çağla Şıkel, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Kanyon'da anlatıcılığını üstlendiği rüya gibi bir etkinliğe evsahipliği yaptı. Kanyon Cinemaximum'da gerçekleşen etkinlikte, Çağla Şıkel çocuklara 'Altın İğneli Terzi' adlı masalı anlattı. Ayşim Özgür'ün etkinliğe özel yazdığı masalda, kahramanımız olan dünyanın en şık kral ve kraliçesinin her baloda tüm gözleri üzerine çeken gösterişli kıyafetlerini diken 'Altın İğneli Terzi' ile kral ve kraliçenin kızları 'Prenses Saten'in geçmişten bu güne olan ilişkisinden bir kesit konu alındı. Etkinliğe katılan çocuklar, 'Prenses Saten'in gördüğü rüya üzerine aldığı ani karar sonucu 'Altın İğneli Terzi' ile kızının başına nelerin geldiğini öğrenirken, aynı zamanda da sevginin gücünün kıskançlığı nasıl alt ettiğine tanık oldu.