Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Murat Boz ve Aslı Enver neden ayrıldı? Ayrılık sebebi Eliz Sakuçoğlu mu?

ve neden ayrıldı? Ayrılık sebebi mu?

ve 'un 2.5 yıllık ilişkileri sona ermiş, 2016 yılından beri birlikte olan ikilinin ayrılık kararı hayranlarını da şoke etmişti. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikiliden Aslı Enver, ayrılık kararının ardından birlikte oturdukları evden taşındı. Ayrılık sebebini hala açıklamayan çiftin neden ayrıldığı hala gizemini koruyor. Murat Boz, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu" ifadelerini kullandı. Bugün ortaya atılan bir iddia ile ikilinin hayranları yeniden şoke oldu. Murat Boz eski aşkına mı döndü? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.4.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 12:25
Murat Boz ve Aslı Enver neden ayrıldı? Ayrılık sebebi Eliz Sakuçoğlu mu?

ile 'in ayrılık haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini silmeyen ikiliden Murat Boz, ayrılıkları hakkında açıklama yapmış, "Yürütemedik, bitti' demişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Boz ve Aslı Enver neden ayrıldı? Ayrılık sebebi Eliz Sakuçoğlu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN