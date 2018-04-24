Sinan Akçıl dünya çocuklarıyla buluştu

Sarıyer Belediyesi'nin önceki gün düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamındaki etkinlikte önceki gün Sinan Akçıl
konser verdi. Life Park'ta yapılan etkinliğe 11 farklı ülkeden ve yurt içinden binlerce çocuk katıldı. Akçıl, dünya çocuklarına 11 ayrı dilde 'Hoş geldiniz' dedi. Sinan Akçıl'ın çocukları doyasıya eğlendirdiği konserde çığlıklar bir an susmadı. Akçıl, yeni albümündeki 'Demesinler' şarkısında düet yaptığı Melda Gürbey'i de sahneye davet ederek şarkıyı birlikte seslendirdi. Akçıl, kısa sürede şarkılarıyla dinleyenlerine coşkulu dakikalar yaşattı.