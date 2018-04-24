Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Sinan Akçıl dünya çocuklarıyla buluştu

dünya çocuklarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Sinan Akçıl dünya çocuklarıyla buluştu
Sarıyer Belediyesi'nin önceki gün düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamındaki etkinlikte önceki gün konser verdi. Life Park'ta yapılan etkinliğe 11 farklı ülkeden ve yurt içinden binlerce çocuk katıldı. Akçıl, dünya çocuklarına 11 ayrı dilde 'Hoş geldiniz' dedi. Sinan Akçıl'ın çocukları doyasıya eğlendirdiği konserde çığlıklar bir an susmadı. Akçıl, yeni albümündeki 'Demesinler' şarkısında düet yaptığı Melda Gürbey'i de sahneye davet ederek şarkıyı birlikte seslendirdi. Akçıl, kısa sürede şarkılarıyla dinleyenlerine coşkulu dakikalar yaşattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinan Akçıl dünya çocuklarıyla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN