Ümit Aslan'dan Ceren Hindistan açıklaması! Yazılı açıklama...

Manken Ceren Hindistan'ın hasta olduğunu öğrendiği 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istemediği iddia edildi. Hindistan, 'Anne olarak tedavisini yarıda kesmem mümkün mü?' dedi. Baba Ümit Aslan ise avukatı aracılığı ile yazılı bir açıklama yaptı ve Ceren Hindistan'ı suçladı: Arya'nın tedavisi devam ederken annesi tarafından keyfi olarak tedaviye götürülmemeye başlanmıştır!

İşte Ümit Aslan'ın avukatı aracılığı ile yapılan o açıklama:

"Anne Ceren Hindistan velayeti altında bulunan 3 yasındaki Arya Rima için 25 Ekim 2017 tarihinde küçük için böbrekte Wilms tümörü teşhisi konulmuştur. Bu teşhis sonrası müvekkil Ümit Aslan derhal çocuğu hastaneye yatırmış ve Antalya'dan İstanbul'a yerleşerek çocuğu için günlerce hastanede kalmıştır.

KEYFİ OLARAK TEDAVİYE GÖTÜRMEDİ

Küçük Arya,11 Aralık 2017 günü ameliyata alınmış ve başarılı geçen ameliyat sonrası Arya'nın tedavisi devam ederken anne Ceren Hindistan tarafından keyfi olarak tedaviye götürülmemeye başlanmıştır.

ÜMİT ASLAN'DAN ÇOCUĞU KAÇIRDI

Hastane yönetimi ve müvekkil baba, her ne kadar anneye ulaşıp tedavisinin devam etmesi gerektiğini anlatmaya çalışmış olsa da bu konuda annenin umursamaz tavırları ile karşı karşıya kalınmıştır. Anne her seferinde gerek doktorlarından gerek babası Ümit Aslan'dan çocuğu kaçırmıştır.

DÖRT AYDIR ULAŞILAMIYOR

Dr. Ömer Devecioğlu küçüğün tedavisine devam etmediğini bu durumun sonlandırılmaması ihtimalinde küçüğün hayatı riskinin söz konusu olacağını müvekkil babaya iletmiştir. Panik ve endişe ile anneye ulaşmaya çalışan müvekkilin tüm çabaları sonuçsuz kalmış ve dört aydır müvekkil anneye ulaşamamıştır.

BABA ENDİŞELİ

Annenin bu keyfi tutumu ile küçüğün hayatı tehlikeye maruz kalmaması adına küçük Arya için hastane İstanbul Aile Mahkemesine küçük hakkında koruma tedbiri verilmesi amacıyla başvuru gerçekleştirmiştir. Son dört aydır, babası ile şahsi ilişki kurulması engellenen baba, çocuğunun sağlığından bihaber ve endişelidir.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

Velayet hakkını kötüye kullanmak suretiyle küçük Arya'nın hayatını riske eden anneye karşı, Küçüğün velayetinin müvekkil baba tarafından alınması adına gerekli yasal süreç tarafımızca başlatılacaktır."