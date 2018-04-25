Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Açılışta soğuk rüzgarlar esti

Açılışta soğuk rüzgarlar esti

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Açılışta soğuk rüzgarlar esti
Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde gösterime giren 'Karımı Gördünüz Mü?' filminin tanıtımı için ın ile birlikte, 'in sunduğu programa katılacaktı. Yayına katılmadığı için eleştirilen ve yayın esnasında Açıkalın'ın hakaretine uğrayan İvana Sert hem başrolü paylaştıkları rol arkadaşını, hem de programdaki yorumcularını mahkemeye vermişti. Önceki gün 'da Elele İpek mağazasının açılışında bir araya gelen Ece Erken ile İvana Sert arasında soğuk rüzgarlar esti. 'nın da yer aldığı etkinlikte Ece Erken, mağazanın içinde İvana Sert'le yan yana gelmemek için köşe kapmaca oynadı. Röportaj esnasında Deniz Akkaya ile birlikte poz veren Erken, "İvana hanımla küs müsünüz? sorusu üzerine "O kim, kendisini tanımıyorum" diye cevap verdi.

OLAY MAHKEMEDE
Mağazanın başka bir köşesinde davetlilerle resim çektiren İvana Sert ise gazetecilerin sorularını "Olay şu an mahkemede, konuşmak ve bu güzel günü tatsızlaştırmak istemiyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Açılışta soğuk rüzgarlar esti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN