Açılışta soğuk rüzgarlar esti

Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde gösterime giren 'Karımı Gördünüz Mü?' filminin tanıtımı için Peker Açıkalın'
ın ile birlikte, Ece Erken
'in sunduğu programa katılacaktı. Yayına katılmadığı için eleştirilen ve yayın esnasında Açıkalın'ın hakaretine uğrayan İvana Sert hem başrolü paylaştıkları rol arkadaşını, hem de programdaki yorumcularını mahkemeye vermişti. Önceki gün Bursa
'da Elele İpek mağazasının açılışında bir araya gelen Ece Erken ile İvana Sert arasında soğuk rüzgarlar esti. Deniz Akkaya
'nın da yer aldığı etkinlikte Ece Erken, mağazanın içinde İvana Sert'le yan yana gelmemek için köşe kapmaca oynadı. Röportaj esnasında Deniz Akkaya ile birlikte poz veren Erken, "İvana hanımla küs müsünüz? sorusu üzerine "O kim, kendisini tanımıyorum" diye cevap verdi. OLAY MAHKEMEDE
Mağazanın başka bir köşesinde davetlilerle resim çektiren İvana Sert ise gazetecilerin sorularını "Olay şu an mahkemede, konuşmak ve bu güzel günü tatsızlaştırmak istemiyorum" dedi.