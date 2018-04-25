Arda Turan'dan anlamlı ziyaret

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arda Turan'ın, "Kardeşime Kitap Okuyorum" projesi kapsamında giderek, tedavi gören çocukları ziyaret etti Çeşitli hastalıklarla mücadele eden çocuklara kitap okuyan Arda'nın, etkinlik sonunda onlara imzalı forma hediye ettiği belirtildi.

Hasta yakınlarıyla da fotoğraf çektiren tecrübeli oyuncunun, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Biraz olsun onları sevindirebildiysek ne mutlu bana. Minik kardeşlerimizin hayatla mücadelelerinde her zaman yanlarındayım." açıklamasında bulunduğu ifade edildi.