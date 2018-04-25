Baba-oğul otizme dikkat çektıler

Şarkıcı Ogün Sanlısoy
, 'Yağmur Çocuk' şarkısını, otizm farkındalık ayında oğlu Ozan Barış Sanlısoy ile birlikte seslendirdi. İnsanların otizmlilere bakış açısını sorgulayacakları sözleriyle dikkat çeken şarkıda otizmli Ozan Barış'ın 'İnsanlar bilmiyorlar, farkımı görmüyorlar' sözlerini seslendirdiği bölüm, şarkının tüm duygusunu ve sıcaklığını yansıtıyor. 'Yağmur Çocuk' şarkısının dijital müzik platformlarındaki yayınlarından elde edilecek tüm gelir, İstanbul
Otizm Gönüllüleri Derneği'ne bağışlanacak.