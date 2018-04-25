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Baba-oğul otizme dikkat çektıler

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Baba-oğul otizme dikkat çektıler
Şarkıcı , 'Yağmur Çocuk' şarkısını, otizm farkındalık ayında oğlu Ozan Barış Sanlısoy ile birlikte seslendirdi. İnsanların otizmlilere bakış açısını sorgulayacakları sözleriyle dikkat çeken şarkıda otizmli Ozan Barış'ın 'İnsanlar bilmiyorlar, farkımı görmüyorlar' sözlerini seslendirdiği bölüm, şarkının tüm duygusunu ve sıcaklığını yansıtıyor. 'Yağmur Çocuk' şarkısının dijital müzik platformlarındaki yayınlarından elde edilecek tüm gelir, Otizm Gönüllüleri Derneği'ne bağışlanacak.
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Baba-oğul otizme dikkat çektıler
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