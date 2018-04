Bebek sahibi olmak için geç mi?

BUGÜN NELER OLDU

Güzel oyuncu Rachel Weisz , geçtiğimiz günlerde eşi Daniel Craig ile bir bebek beklediklerini açıklamıştı. Ancak bu haberin ardından, 48 yaşındaki Weisz ile 50 yaşındaki Craig'in, anne-baba olmak için 'çok yaşlı' olduğu tartışması çıktı. Önceki evliliğinden 11 yaşında bir oğlu olan Weisz ile 25 yaşında bir kızı olan Craig için 'Bir bebek daha istiyorlarsa, neden bu kadar uzun süre beklediler?' yorumları yapıldı. Altı yıldır evli olan çiftten Weisz, The New York Times'a yaptığı açıklamada "Bebeğin cinsiyetini öğrenmedik. Ailemize küçük bir insan katılıyor. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyoruz; bizim için tam bir gizem..." demişti. Önceki gün New York'ta görüntülenen güzel aktrisin karnının iyice belirginleştiği görüldü.