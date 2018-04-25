Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Hadise’nın plajına dozer girdi

’nın plajına dozer girdi

, iki yıl önce ’da açtığı ’ın mal sahibiyle davalık olmuştu. Dava bitmeden, şarkıcının ruhsatsız olduğu iddia edilen plajı, önceki gün kepçelerle yıkıldı

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018
Hadise’nın plajına dozer girdi
Geçtiğimiz aylarda; 'nin, iki yıl işletmeciliğini yaptığı 'daki plaj için ödemesi gereken 1.9 milyon TL'lik borcu ödemediği iddia edilmişti. Hadise ile mülk sahibi, borç yüzünden mahkemelik oldu. Bunun üzerine şarkıcı Hadise, borcun 1 milyon TL'lik kısmını ödedi. Mülk sahibinin Hadise'den 900 bin TL alacağı kaldı. Mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvuru yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre Hadise, 'ı iki yıldır ruhsatsız işletiyordu. Bodrum Belediyesi de bunun üzerine Hadise'nin La Plaj'ını dozer ve kepçelerle yıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadise’nın plajına dozer girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN