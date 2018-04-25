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Mardini’nın güllerı açtı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Mardini’nın güllerı açtı
Ünlü sanatçı , müzikten kazandığını ticarete yatırdı. Hükümetin cazibe merkezleri adı altında başlattığı istihdam desteğinden faydalanan Mardini, geçtiğimiz aylarda memleketi Mardin'de gül yağı çıkartma fabrikası kurmak için kolları sıvamıştı. Berdan Mardini'nin ilk etapta 200 dönüm üzerine ektirdiği güller açtı. Hedeflerinin bin dönümlük yere gül ekmek olduğunu belirten Mardini, şöyle konuştu: "Bu işin en güzel tarafı; memleketime, gençlere istihdam sağlaması. İnşallah fabrikamızın yapımı seneye kadar bitecek ve güllerimizi ektiğimiz arazimizi genişleteceğiz. 200 dönümlük araziden elde ettiğimiz güllerimizin yağı ise kiraladığımız bir tesiste işlenecek. Seneye inşallah kendi fabrikamızda güllerimizin yağını çıkartacağız. Gül yağı fabrikasını bitirdikten sonra dünya markası olma yolunda ilerleyip parfümümüzü üreteceğiz."
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Mardini’nın güllerı açtı
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