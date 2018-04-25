Mazhar Alanson 'Batı Emperyalizmi etkisi altında büyüdük'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından düzenlenen "Yazar ve Okur Buluşmaları"nın bu haftaki konuğu sanatçı Mazhar Alanson oldu. Resimlerini, şarkı sözlerini, notalarını, yazılarını, günlüklerini ve şarkılarının çıkış hikayesini "Mazhar Olmak" adlı kitabında paylaşan sanatçı, Kadıköy İstanbul Kitapçısı'nda sevenleriyle bir araya geldi.

'BATI EMPERYALİZMİNİN ETKİSİ ALTIN BÜYÜDÜK'

Alanson, Batı emperyalizminin etkisi altında büyüdüklerine dikkati çeken Alanson, şunları kaydetti: "Kendimize ait şeyleri bilmezdik. Yabancı şarkıcıların hayatından haberimiz vardı ama bir Türk bestekarından haberimiz yoktu. Ben kendi kültürümle tasavvuf vesilesiyle tanıştım. Bir değişim oldu. İngilizce şarkılar yazardım ve ilk olarak 'Güllerin İçinden' şarkısını Türkçe olarak yazdım. Ben tesadüf diye bir şeye inanmıyorum. 5 milyonluk şehirde bir tanıdıkla karşılaşmak tesadüf olabilir mi? Muhakkak onun bir sebebi var. Burada olmamızın da bir sebebi var."

Mazhar Alanson, rüyaları çok ciddiye aldığının altını çizerek, "Eskiden rüyaları bir bilene sorardım, şimdi yavaş yavaş meseleyi kavramaya başladım. Artık kulaktan dolma mı dersiniz, hissiyat mı bilmem. Çok önemserim. Çok mesajlar vardır rüyada ama tabii bir bilene soracaksınız." yorumunu yaptı.