Osman Sınav koltuğunu ‘Yiğit’e emanet etti

Atv ekranlarında yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz
' dizisinin küçük oyuncusu Demir Birinci
, önceki gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yönetmen koltuğuna oturdu. Osman Sınav
'ın koltuğuna oturan Demir'in "Kestik, yakınlara geçelim" demesi seti kahkahalara boğdu. Dizide 'Yiğit'i canlandıran küçük oyuncunun Sınav'a "Ben bu koltuğa oturursam benim rolümü kim oynayacak?" diye sorması ise sette neşe dolu anlar yaşattı. Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olduğumuzu söyleyen Birinci, "Bize bu bayramı hediye eden ve dünya çocuklarıyla paylaşmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederim" dedi.