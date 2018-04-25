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koltuğunu ‘Yiğit’e emanet etti

Yayınlandığı günden beri ekrana damga vuran atv dizisi ‘Sen ’in küçük ‘Yiğit’i , 23 Nisan için ’ın yönetmen koltuğuna oturdu

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Osman Sınav koltuğunu ‘Yiğit’e emanet etti
Atv ekranlarında yayınlanan 'Sen ' dizisinin küçük oyuncusu , önceki gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yönetmen koltuğuna oturdu. 'ın koltuğuna oturan Demir'in "Kestik, yakınlara geçelim" demesi seti kahkahalara boğdu. Dizide 'Yiğit'i canlandıran küçük oyuncunun Sınav'a "Ben bu koltuğa oturursam benim rolümü kim oynayacak?" diye sorması ise sette neşe dolu anlar yaşattı. Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olduğumuzu söyleyen Birinci, "Bize bu bayramı hediye eden ve dünya çocuklarıyla paylaşmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederim" dedi.
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Osman Sınav koltuğunu ‘Yiğit’e emanet etti
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