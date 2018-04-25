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Şehit ve gazi çocukları şenlikte buluştu

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Şehit ve gazi çocukları şenlikte buluştu
Büyükşehir Belediyesi 'nın bu yıl 34'üncüsünü düzenlediği Çocuk Şenliği, 23 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşti. Programa, şehit ve gazi çocukları da katıldı. Etkinlikte; İstanbul Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, 1. Kolordu Komutanlığı'ndan Albay İsmail Laik, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik'in yanı sıra Şehir Tiyatroları sanatçıları da vardı.
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Şehit ve gazi çocukları şenlikte buluştu
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