Ünlü oyuncu Adnan Koç'a büyük şok!

UYUŞTURUCU MADDE SATTIĞINI SAPTADI

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 15 Mart'ta 'Torbacı' olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen Sinan B'nin, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı Adnan Koç'a, Ataşehir'de buluşarak uyuşturucu madde sattığını saptadı. Takibe alınan Adnan Koç'un, Sinan B.'den aldığı uyuşturucu madde ile Küçükbakkalköy'de bir kafeye gittiği belirlendi. Kafeye baskın yapan 4 polis memuru, kardeşleri Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç ile birlikte oturan Adnan Koç'un üzerinde yaptıkları aramada, 4 adet şeffaf poşete sarılı 2 gram kokain bulurken, Ahmet Koç'un üzerinde de bir adet alüminyum folyoya sarılı 0,4 gram metamfetamin maddesi buldu.