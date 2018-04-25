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Ünlü oyuncu 'a büyük şok!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında üzerinde uyuşturucu madde yakalanınca polis ekiplerine mukavemette bulunarak silahlarını aldığı polisleri darp edip ateş ettikleri iddiasıyla tutuklanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin ‘Behram Paşa’sı ünlü oyuncu ve kardeşi Ahmet Koç hakkında, 83 yıl 5’er aya kadar, Mehmet Hayri Koç hakkında ise 89 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık Koç kardeşlerin şikayeti üzerine polis memurları hakkında, ‘Basit yaralama’, ‘Gizliliğin ihlali’ ve ‘Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’ suçlarından yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 11:26
Ünlü oyuncu Adnan Koç'a büyük şok!

UYUŞTURUCU MADDE SATTIĞINI SAPTADI

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 15 Mart'ta 'Torbacı' olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen Sinan B'nin, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı 'a, Ataşehir'de buluşarak uyuşturucu madde sattığını saptadı. Takibe alınan Adnan Koç'un, Sinan B.'den aldığı uyuşturucu madde ile Küçükbakkalköy'de bir kafeye gittiği belirlendi. Kafeye baskın yapan 4 polis memuru, kardeşleri Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç ile birlikte oturan Adnan Koç'un üzerinde yaptıkları aramada, 4 adet şeffaf poşete sarılı 2 gram kokain bulurken, Ahmet Koç'un üzerinde de bir adet alüminyum folyoya sarılı 0,4 gram metamfetamin maddesi buldu.

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Ünlü oyuncu Adnan Koç'a büyük şok!
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