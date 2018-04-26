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için 7 yıl sonra stüdyoda

, tam yedi yıl sonra stüdyoya girip Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yazdığı ’nü okudu. Tatlıses’e okumalarda da eşlik etti

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Afrin Türküsü için 7 yıl sonra stüdyoda
Yıllardır şarkı söylemeyen ve stüdyolardan uzakta olan , geçtiğimiz ay Hatay'a giden sanatçı kafilesine katılmış ve uçakta türkü söylemişti. Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev yapan Mehmetçiklere moral veren Tatlıses, şimdi de kahraman askerlerimiz için 'nü seslendirdi. Müziğe yakın ilgisiyle tanınan Cumhurbaşkanlığı Sözcüzü İbrahim Kalın'ın sözlerini yazdığı türküde Tatlıses'e eşlik etti.

İbrahim Kalın, Afrin Türküsü için "Mehmetçiğimiz bunu hak ediyor" demişti.

Tatlıses'in yedi yıl aradan sonra ilk kez stüdyoya girdiği Afrin Türküsü'ne geçtiğimiz günlerde bir de klip çekildi. Ünlü sanatçılar, parçanın klibi için birlikte kamera karşısına geçti. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler ve ailelerine ithafen yazılan türkü, herkesi duygulandırıyor.
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Afrin Türküsü için 7 yıl sonra stüdyoda
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