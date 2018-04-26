Babalık sevinci

Şarkıcı Ferman Toprak
'ın eşi Hilal Toprak, önceki gün Maslak Acıbadem'de doğum yaptı. Çift, 3 kilo 30 gram doğan kızlarına Adel Su adını verdi. Ünlü şarkıcı, sezaryenle doğum yapan eşini ameliyathanede de yalnız bırakmadı. 43 yaşında ilk kez baba olan Toprak, mutluluktan gözyaşı döktü. Ünlü şarkıcı, "43 yaşında baba olmanın ayrı bir heyecanı var; anlatılmaz yaşanır. Allah nasip etti şükürler olsun. Ailemize, vatanımıza hayırlı bir evlat olur inşallah" dedi. Çifti hastanede ziyaret edenler arasında; Merve Özbey, Gezegen Mehmet, Aslı Hünel gibi isimler vardı.