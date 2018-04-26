‘Behram Paşa’ya 83 yıl hapis

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri; 15 Mart'ta tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen Sinan B.'nin, 'Muhteşem Yüzyıl
'ın 'Behram Paşa
'sı Adnan Koç'a, uyuşturucu madde sattığını belirledi. Takibe alınan Adnan Koç'un, Ataşehir'de Sinan B.'den aldığı uyuşturucu madde ile Küçükbakkalköy'de bir kafeye gittiği görüldü. Kafeye baskın yapan polisler; kardeşleri Ahmet Koç
ve Mehmet Hayri Koç ile birlikte oturan Adnan Koç'un üzerinde dört tane şeffaf poşete sarılı 2 gr. kokain, Ahmet Koç'un üzerinde ise 0.4 gram metamfetamin maddesi buldu. İddiaya göre; Ahmet Koç, "Bizi polis değil, kralı gelse alamaz. Hiçbir yere gitmiyoruz" dedikten sonra ekip otosuna bindirilen Adnan Koç'a, "İn aşağı, hiçbir yere gitmiyorsun. Burada kalıyorsun" diye bağırdı. Şüpheliler, bu sırada zorla üç polis memurunun silahını alarak polisleri darp etti. Aldıkları silahlarla polislere doğru ateş ettikleri de iddia edilen Koç Kardeşler, gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınarak İçerenköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Bu sırada polis merkezinin önüne gelen kardeşlerden Şeyhmus Koç ve arkadaşı Mehmet Pınarbaşı, "Biz buraya abilerimizi almaya geldik. Erkekseniz karakoldan dışarı çıkın" diye yüksek sesle küfür edip kargaşa çıkarmaya çalışınca, onlar da polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre; Adnan Koç ve Ahmet Koç hakkında, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 83 yıl 5'er aya kadar, Mehmet Hayri Koç'a 89 yıl 5 aya kadar, Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında ise 15 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.