Bir oyuncu her zaman karakterinin avukatıdır

43 bölümdür her perşembe atv ekranında izleyicilerle buluşan ' Kanatsız Kuşlar ' dizisinde 'Ahmet' ve 'Kartal' karakterlerini canlandıran Ahmet Varlı ile hem diziyi, hem rolünü, hem de özel yaşamını konuştuk...Öncelikle hikayeye. Tabii bir dizinin tutması için sadece tek bir öge yeterli olmuyor. Bir sürü ögenin bir araya gelmesi lazım. İnsanlar samimi bir hikaye gördükleri zaman izliyorlar. Hikayemiz, insanlara samimi geldi; birincisi bu. İkincisi ise biz keyifle, kumpanya tadında çalışan bir ekibiz. Her şey çok güzel olunca bu da işe yansıyor. Yapımcısından yönetmenine, oyuncusundan senaristine kadar herkesin bunda büyük rolü var. 'Kanatsız Kuşlar'da doğru taşlar, doğru zamanda, doğru bir şekilde bir araya geldi. Dizileri tutturmanın zor olduğu bir dönemde güzel bir başarı yakalandı. Yaptığımız işin seyircide karşılığının olduğunu görmek büyük mutluluk.Lens kullanmakta çok zorluk çektim, Allah kullanana sabır versin. Oynarken de yer yer konsantremi dağıtan bir durum oldu benim için ama hikaye için bunu yapmak zorunda kaldık. Bu dönüşüme karar verdiğimizde, ben yeni karakterimiz 'Kartal'a odaklandım. Seyirciyi ona inandırmaya çalıştım. Sadece amcasının yanında 'Ahmet' olarak görünüyor. Aynı yapımda iki kişiliği canlandırmak ilk kez başıma geldi ancak seyirci bu durumu çok yadırgamadı, farklı bir tepki almadık.'Ahmet' kötü bir adama dönüştü, kendince haklı sebepleri de olsa... Hikayede ne yazık ki hayırlı bir son görünmüyor.Aşk dediğin şey saplantıya dönüştüğü zaman, sen o aşkı kontrol edemiyorsun artık, o aşk seni kontrol etmeye başlıyor.Böyle saplantılı bir aşkta da alınan kararlar doğru ve sağlıklı olmuyor. 'Ahmet'in yaşadığı böyle bir aşk. Benim Ahmet Varlı olarak çok anlamlı bulamadığım duygular; kendisini sevmeyen, istemeyen birinin peşinden gitmek... Ama oynadığınız karakterin ve onun duygularının avukatı ve savunucusu olmak zorundasınız oyuncu olarak. Özel hayatımda çok anlayamadığım ve hak vermediğim durumlar.Ahmet Varlı olarak baktığım zaman, oyuncu her zaman karakterinin avukatıdır.Bütün bu saplantılara rağmen 'Ahmet'in içinde bir yerlerde saf, temiz, hâlâ birilerinin yardımına koşmak için kendini yok edebilecek kadar samimi bir taraf var. Bu zıtlığı oyuncu olarak yansıtmak gayet zevkli bir durum. Doğal olan da o bence. Hiçbir insan tek bir renk barındıramaz. Hiç kimse annesinin karnından hırsız, katil doğmaz. Yaşadıkları şeyler, aldığı kararlar, elinde olmayan durumlar; onu bambaşka bir adam ya da kadın yapmıştır. İlk iki-üç bölüme bakıldığında 'Ahmet'in bu noktaya geleceği kimsenin aklına gelmezdi ama iyi ki de bu değişim olmuş diyorum.Ben bu durumdan oyuncu olarak daha çok keyif alıyorum. Hayatta değişmeyen hiçbir şey yok; insanlar da değişir. Değişmeyen karakter, bana iki boyutlu, dolayısıyla gerçek gelmiyor. Hikayenin başladığı noktayla bittiği nokta arasında fark varsa, o karakter oynanmaya değerdir benim için.'Kartal'ın 'Zeynep'e olan duyguları öyle koyu ve uç noktaya geldi ki... Bunu herhangi bir şekilde kırabileceğini çok düşünmüyorum.Aşkı 'Ahmet'i zehirledi artık. Orası kör, dipsiz bir kuyu oldu onun için. Başka bir sevgiye inanacak, başka bir kadını görebilecek, sevgi besleyecek noktayı çoktan geçti bence.Olmaması mümkün değil. Bütün dünya bu noktaya gidiyor. Nasıl artık bir insanın cep telefonu kullanmaması mümkün değilse, bizim de bu alandan uzak kalmamız mümkün değil.Dizi sektöründe de dijitalleşme çok yaygınlaşacak.Bu da sanat dünyası açısından olumlu bir gelişme. Daha çok dizi, daha çok film, daha çok mecra; daha çok sektörün, pastanın büyümesi demek.Sosyal medyada çok aktif değilim. Ara ara bilgi verme amaçlı paylaşımlar yapıyorum.Günlük haberleri internetten takip ediyorum.Yurt ve dünya haberlerini, spor, sanat dünyası ile ilgili gelişmeleri düzenli takip ederim.Hayırlısı diyorum. Bu insanın tek başına alabileceği bir karar değil. Doğru zaman geldiğinde neden olmasın! Yaşamak gerekiyor tabii ki. Aile olmak, o hassasiyetlere bürünmek, yaşamak istediğim duygular. Kısmet işi.Ben öncelikle çok iyi biroyuncu olmanın hayalinikurdum bu işe girdiğimde.İlk başladığında kıstasın ödülalmak olursa, bu düşünceseni bir gün duvara toslatır.Senin ilk odak noktan sadeceoynamak, olabildiğinceiyi oynamak olmalı. İyi biroyuncu olmak için çok çalıştım,hâlâ çalışmaya devamediyorum ve edeceğim. Hayatımdahiç B şıkkı yoktu; yaoyuncu olacaktım, ya oyuncuolacaktım. Hayatta en çokzevk aldığım şey bu. Ben işegittiğim zaman işe gitmiş gibihissetmiyorum; sevdiğimşeyin peşinden gidiyorum.Mesleğimi en güzel şekildenerede yapmam gerekiyorsaorada yapmalıyım; bu, burasıolur, başka yer olur. Hayallerinikurduğum şey, ödülelde etmek değil, güzel hikayelerdegüzel karakterleroynamak. Gücümü aldığımreferans noktam da bu.İnsan oyuncu olmaya çokmüsait bir varlık. Annemizinyanındayken başka rolleoradayızdır, sevgilimizin yanındabaşkayızdır. Oyuncu,bu farklılıkları bilinçli olaraktanımlayıp işinde kullanır.Yani ilk çalışmam, insangözlemlemektir. Sadece hayatıniçinden değil; izlediğimbir filmden, okuduğum birkitaptan, gazetedeki üçüncüsayfa haberinden olabilir.İlk işim insan tanımlamak,insanların fiziksel ve ruhsalolarak karakteristik özellikleriniödünç almak. Sonrasenaryo okuduğumda, oradatanıdık bir şeyler görmeyeçalışırım. Ardından adımadım işlerim karakteri; nasılyürür, ne yer, ne içer, hangirengi sever, nelerden nefreteder vs... Onun için bir günlüktutmaya başlarım. İşinen önemli noktası, bıkmadanusanmadan çalışıp o karakterinbütün hayatına sahipolduğunu hissetmek. Çokçalışmak gerekiyor. Çalışmak,yetenekten daha önemli.Yetenek bir kapı gibidir,o kapıyı açmanın yolu çalışmaktır.Oyunculuk az çalışmayı,tembelliği affetmeyenbir meslek. 'Ben tamamım'dersen seni yok eder; kendiniyenilemen gerekiyor.