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Düğün için son hazırlıklar

6 Mayıs’da dünya evine girmeye hazırlanan türkücü ve oyuncu nişanlısı , önceki gün alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 17:10
Düğün için son hazırlıklar

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de neredeyse tüm gününü alışverişe ayıran - çifti, yaklaşık 6 saat kadar mağazaları dolaşıp akşam üzeri AVM'den ayrıldı.

Buse Varol’dan son paylaşım!

Kendilerine yöneltilen sorulara cevap veren ikiliden Alişan, "Son 11 gün. Gün sayıyoruz artık, son hazırlıkları yapıyoruz. Koşturuyoruz gördüğünüz gibi" dedi. Milliyet'in haberine göre; 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde 'Prenses Mislimelek' karakterine hayat veren Buse Varol, "Dizinin çekimleri İzmit'te olduğu için git gel biraz yorucu oluyor, ama alıştık. Sezon finali yaptıktan sonra seneye de devam edeceğiz. Her şey yolunda, şükür" şeklinde konuştu.

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Ünlü çift, "Düğünden sonra balayını nerede düşünüyorsunuz?" sorusuna? "Bayramdan sonra düşüneceğiz, henüz daha karar veremedik" cevabını verdi.

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Düğün için son hazırlıklar
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