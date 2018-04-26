Finalde Duru ve Seçkin’e özel ödül

21'İnci Liseler Arası Müzik Yarışması'nın finali için geri sayım başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan elemelerde, toplam 557 lisenin performans sergilediği yarışmanın finalinde 14 şehirden 35 ekip, dev jürinin karşısında ter dökecek. 28 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılacak büyük finalin jüri üyeleri arasında; Kalben, Güliz Ayla, Ogün Sanlısoy
, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük, Osman İşmen, Meltem Taşkıran, Figen Çakmak, Melis Sökmen ve Olcayto Ahmet Tuğsuz gibi sanatçılar bulunuyor. Büyük sürprizlerin olacağı dev finalde, Pop Efsanesi Ödülü ise Nükhet Duru
'ya verilecek. Nükhet Duru'nun bir şarkısını seslendireceği gecede, Yılın Genç Starı ödülünü ise Ece Seçkin alacak.