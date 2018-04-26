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Hayranlarını babası ve ikiz kardeşleriyle tanıştıracak

, sosyal medyanın en çok konuşulan programı olan ‘Farklı Sahneler’de babası Prof. Dr. Saim Akçıl ile ikiz kardeşleri Samir ve Elvin’i ağırlayacak

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Hayranlarını babası ve ikiz kardeşleriyle tanıştıracak
Ünlü popçu , dokuz haftadır yayınlandığı saatte sosyal medyanın en çok konuştuğu 'Farklı Sahne' programıyla, 1 Mayıs'ta En İyi Müzik-Eğlence Programı dalında ödül alacak. Akçıl, her hafta perşembe akşamı Müzik'te ekrana gelen programında ünlü isimleri konuk ediyor. Ünlü popçu bu akşamki 10'uncu bölümünde de çok özel isimleri ağırlayacak. 'Farklı Sahne'ye Sinan Akçıl'ın orkestra şefi olan babası Prof. Dr. Saim Akçıl, sevilen sanatçı ve İstiklal Caddesi'nde yoğurt kutusuyla davul çalan, geçtiğimiz günlerde ise TRT yetkililerinin evine bateri kurarak sürpriz yaptığı 13 yaşındaki Afrinli Hüseyin Şeyho konuk olacak. 23 Nisan haftası olması dolayısıyla, Akçıl'ın bu zamana kadar ekran önüne çıkmayan ikiz kardeşleri Samir ve Elvin Akçıl da ilk kez canlı yayına çıkacak.
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Hayranlarını babası ve ikiz kardeşleriyle tanıştıracak
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