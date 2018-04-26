Hayranlarını babası ve ikiz kardeşleriyle tanıştıracak

Ünlü popçu Sinan Akçıl
, dokuz haftadır yayınlandığı saatte sosyal medyanın en çok konuştuğu 'Farklı Sahne' programıyla, 1 Mayıs'ta En İyi Müzik-Eğlence Programı dalında ödül alacak. Akçıl, her hafta perşembe akşamı TRT
Müzik'te ekrana gelen programında ünlü isimleri konuk ediyor. Ünlü popçu bu akşamki 10'uncu bölümünde de çok özel isimleri ağırlayacak. 'Farklı Sahne'ye Sinan Akçıl'ın orkestra şefi olan babası Prof. Dr. Saim Akçıl, sevilen sanatçı Gülben Ergen
ve İstiklal Caddesi'nde yoğurt kutusuyla davul çalan, geçtiğimiz günlerde ise TRT yetkililerinin evine bateri kurarak sürpriz yaptığı 13 yaşındaki Afrinli Hüseyin Şeyho konuk olacak. 23 Nisan haftası olması dolayısıyla, Akçıl'ın bu zamana kadar ekran önüne çıkmayan ikiz kardeşleri Samir ve Elvin Akçıl da ilk kez canlı yayına çıkacak.