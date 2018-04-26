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İş dünyasının gözde çifti sözlendi

Baykam ve Bezci ailelerinin mutlu günü... Efe Bezci ile ; Ankara’da sözlendi, kızı TOBB Başkanı istedi

Giriş Tarihi: 26.4.2018
İş dünyasının gözde çifti sözlendi
BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Kam Ankara Beton Sanayi'nin kurucusu Mahir Baykam'ın kızı ile sözlendi. BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve Kadriye Bezci'nin oğulları Efe Bezci, Mahir- Handan Baykam çiftinin kızları Çağla Baykam'ı, Baykam Ailesi'nin Ankara Bilkent'teki villasında anne-babasından istedi.

TOBB Başkanı 'nun esprili kız istemesi ile başlayan söz töreni, yan flüt ve gitar dinletisiyle devam etti. Efe Bezci, geçen ay The Ritz London Hotel'de Maria Antoinette'in adını taşıyan salonda Çağla Baykam'a evlenme teklif etmişti. Çift, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek nişan töreniyle evlilik yolunda bir adım daha atacak. Efe Bezci, TÜGİAD Başkan Yardımcılığı ve TÜSİAD üyeliğinin yanı sıra Bodrum'daki The BO Viera projesinin de yönetimini üstleniyor.
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İş dünyasının gözde çifti sözlendi
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