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rekora doymuyor! Son bölümde neler oldu?

yine zirvede! Merakla beklenen 25 Nisan Çarşamba reyting sonuçları belli oldu... Yeni yılda adından en çok söz ettiren, atv'nin fırtınalar estiren dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', çarşamba akşamına damga vurmaya devam ediyor. Deneyimli oyuncu kadrosu ve ’ın yapımcılığını üstlendiği iddialı dizi ‘Sen Anlat Karadeniz’ en çok izlenen yapım oldu

Giriş Tarihi: 26.4.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 10:51
Sen Anlat Karadeniz rekora doymuyor! Son bölümde neler oldu?

, Tüm Kişiler'de %16,58 izlenme oranı ve %39,94 izlenme payı, AB Grubunda %11,84 izlenme oranı ve %29,42 izlenme payı alarak tüm kategorilerde 100 program arasında birinci oldu.

Yeni yılın adından en çok söz ettiren, atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmıyor.

"Rızanızı almaya geldik, evleniyoruz" Sen Anlat Karadeniz 14. bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle!

Dizi Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURDU

Sen Anlat Karadeniz'in son bölüm etiketi #oğlumuziçin, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #oğlumuziçin etiketi, 1. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

İŞTE MUHTEŞEM OYUNCU KADROSU

'Sen Anlat Karadeniz' muhteşem oyuncu kadrosu da çok konuşuldu. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda , Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor.

Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. , , Mehmet Ali Nuroğlu, , ve 'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor, ve iddialı dizi daha ilk bölümünden bu yana başarısını devam ettiriyor.

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Sen Anlat Karadeniz rekora doymuyor! Son bölümde neler oldu?
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