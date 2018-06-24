Johnny Depp ‘Ayrılık acısına dayanamadım’

JOHNNY Depp, 2016 yılında olaylı şekilde ayrıldığı eski eşi Amber Heard'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Rolling Stone dergisine konuşan 55 yaşındaki aktör, Heard ile ayrılığının kendisini depresyona ittiğini ve o dönemde alkole ayda 30 bin dolardan fazla harcadığını söyledi. "Her gün bu acıyı yaşamaya dayanamıyordum" diyen Depp, "En dibe vurduğumu düşünüyordum" itirafında bulundu. Heard ile evlilik sözleşmesi imzalamadan evlendiği için ailesinin kendisine sırt çevirdiğini anlatan ünlü aktör; son iki yılı arkadaşları, menajerleri, avukatları ve güvenlik görevlilerinden uzakta tek başına geçirdiğini de söyledi. Öte yandan; son dönemde hayli zayıflamış haliyle objektiflere takılan ve hastalandığı iddia edilen Depp'in, önceki gün grubuyla birlikte Londra'da verdiği konserde eski görüntüsüne kavuştuğu görüldü.

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