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Bodrum’da beyaz gece

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Bodrum’da beyaz gece
ÜNLÜ isimler, geçtiğimiz günlerde Bodrum Gündoğan koyunda yer alan Cape Bodrum Beach Resort'ta bir araya geldi. Yılın en uzun gününün yaşandığı 21 Haziran'da, 'ın evsahipliğinde Beyaz Gece adlı bir parti düzenlendi. Hüsnü Şenlendirici'nin sahneye çıktığı davete; , ve da şarkılarıyla renk kattı. Esin Moralıoğlu, Ayfer Toprak-Cengiz Karavan, Gökhan- Aylin Tepe, Celil Nalçakan, Kerem Fırtına, Levent Bıçakçı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Cihat Kumuşluoğlu, Hüseyin Mican, Ümit Orman ve Kısmet Orman da Beyaz Gece'ye katılan isimlerdendi. Bu yaz sezonunda iç mimarisi yenilenen Cape Bodrum'daki parti, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.
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Bodrum’da beyaz gece
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