Ünlü komedyen Cem Yılmaz oyunu kullandı! Yine esprileri patlattı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sabah Ozan Güven'le birlikte Beşiktaş Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Siz kabine geçin ben geliyorum" diyen Yılmaz, anons çekerken kendisini "Şovmen" diye tanıtan basın mensubuna da tepki göstererek, "Şovmen dediniz, komedyen olacak. Onu yayında toplarlar" dedi.

Cem Yılmaz oy kullanırken de güldürdü

Her seçimde aynı okulda oy kullanan yaşlı vatandaşı gören Cem Yılmaz "Git gide gençleşiyorsunuz" deyince ise kahkahalar havada uçuştu.