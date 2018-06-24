Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Meg Ryan evlenıyor

evlenıyor

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Meg Ryan evlenıyor
ÜNLÜ oyuncu ile 2010 yılından bu yana bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı John Mellencamp'ın bu yaz evleneceği konuşuluyor. 55 yaşındaki aktris ile kendisinden 11 yaş büyük olan rock'çı sevgilisinin, Güney Carolina'da sade bir törenle evlenmeyi planladığı öğrenildi. Bir süre önce gizlice nişanlandıkları söylenen ünlü çift, düğün iddiasını henüz doğrulamadı. Mellencamp'in 18 yıllık eşi Elaine Irwin'den ayrılmasından kısa süre sonra ilişki yaşamaya başlayan çift, 2014 yılında farklı şehirlerde yaşadıkları için yollarını ayırmıştı. Ancak ikili, geçtiğimiz yaz barışmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Meg Ryan evlenıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN