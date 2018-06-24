Meg Ryan evlenıyor

ÜNLÜ oyuncu Meg Ryan
ile 2010 yılından bu yana bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı John Mellencamp'ın bu yaz evleneceği konuşuluyor. 55 yaşındaki aktris ile kendisinden 11 yaş büyük olan rock'çı sevgilisinin, Güney Carolina'da sade bir törenle evlenmeyi planladığı öğrenildi. Bir süre önce gizlice nişanlandıkları söylenen ünlü çift, düğün iddiasını henüz doğrulamadı. Mellencamp'in 18 yıllık eşi Elaine Irwin'den ayrılmasından kısa süre sonra ilişki yaşamaya başlayan çift, 2014 yılında farklı şehirlerde yaşadıkları için yollarını ayırmıştı. Ancak ikili, geçtiğimiz yaz barışmıştı.