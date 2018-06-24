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Mezunıyet törenıne bırlıkte hazırlandılar

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Mezunıyet törenıne bırlıkte hazırlandılar
Ünlü oyuncu , bir üniversite öğrencisini kendi dolabından kıyafetlerle mezuniyete hazırladı. Konya öğrencisi Buse Çalış'ı 'a davet eden Kara, genç kızı mezuniyet törenine hazırladı. Büyük bir heyecanla Kara ile buluşan genç kız, önce ünlü oyuncuyla birlikte kuaföre gidip saçını ve makyajını yaptırdı. Daha sonra Kara'nın evine giderek güzel oyuncunun kıyafetleri ve ayakkabıları arasından istediği modeli seçti. Burcu Kara, hazırlıkların sonunda Çalış ile birlikte kep atarak eğlenceli pozlar verdi. Kara ile birlikte hayatının en anlamlı törenine hazırlanan üniversite öğrencisinin bu anları, güzel oyuncunun Youtube kanalında yayınlandı.
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Mezunıyet törenıne bırlıkte hazırlandılar
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