Mezunıyet törenıne bırlıkte hazırlandılar

Ünlü oyuncu Burcu Kara
, bir üniversite öğrencisini kendi dolabından kıyafetlerle mezuniyete hazırladı. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
öğrencisi Buse Çalış'ı İstanbul
'a davet eden Kara, genç kızı mezuniyet törenine hazırladı. Büyük bir heyecanla Kara ile buluşan genç kız, önce ünlü oyuncuyla birlikte kuaföre gidip saçını ve makyajını yaptırdı. Daha sonra Kara'nın evine giderek güzel oyuncunun kıyafetleri ve ayakkabıları arasından istediği modeli seçti. Burcu Kara, hazırlıkların sonunda Çalış ile birlikte kep atarak eğlenceli pozlar verdi. Kara ile birlikte hayatının en anlamlı törenine hazırlanan üniversite öğrencisinin bu anları, güzel oyuncunun Youtube kanalında yayınlandı.