Sımsıcak bir dans albümü geliyor

Kenan Doğulu
hayranlarının heyecanla beklediği albüm müjdesi geldi. Temmuz ortasında çıkacak olan yeni albümü için stüdyo çalışmalarını tamamlayan Doğulu, sevenlerine albüm müjdesini "Hepimizin ışığa, umuda ve neşelenmeye ihtiyacı var. Yavaş şarkılarında da dans ettiren mutlu bir albüm oldu. Herkesi dansa kaldırma zamanı" sözleriyle verdi. YEDİ YENI ŞARKI
Kenan Doğulu caz albümü olan 2016'da çıkardığı 'İhtimaller'den sonra yeniden bir pop albümüyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Etnik elektronik pop house tarzında olan ve her şarkısıyla dansın ritmini hissettiren bu sıcacık yaz albümünde yedi yeni Kenan Doğulu şarkısı yer alıyor.