Bedri Güntay'dan oyuncu eşi Pelin Karahan'a romantik yıl dönümü mesajı...

İşadamı Bedri Güntay oyuncu eşi Pelin Karahan'la evlilik yıldönümünü kutladı. Bedri Güntay eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak altına romantik bir mesaj yazdı... Oyuncu Pelin Karahan ve eşi işadamı Bedri Güntay evliliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı. Bedri Güntay, sosyal medya hesabından Pelin Karahan'la birlikte çekildiği kareyi paylaşarak evlilik yıldönümünü kutladı. Bedri Güntay iki çocuğunun annesi Pelin Karahan’la dördüncü evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yazdığı “4 yıl önce bugün iyikilerimin en başındasın, umarım 40’ı da beraber kutlarız canım karım” notu ile kutladı.
Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:49Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 15:50
AŞKINI BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Pelin Karahan ve Bedri Güntay evliliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı. Bedri Güntay, sosyal medya hesabından eşine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.