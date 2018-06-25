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'dan oyuncu eşi 'a romantik yıl dönümü mesajı...

İşadamı oyuncu eşi 'la evlilik yıldönümünü kutladı. Bedri Güntay eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak altına romantik bir mesaj yazdı... Oyuncu Pelin Karahan ve eşi işadamı Bedri Güntay evliliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı. Bedri Güntay, sosyal medya hesabından Pelin Karahan'la birlikte çekildiği kareyi paylaşarak evlilik yıldönümünü kutladı. Bedri Güntay iki çocuğunun annesi Pelin Karahan’la dördüncü evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yazdığı “4 yıl önce bugün iyikilerimin en başındasın, umarım 40’ı da beraber kutlarız canım karım” notu ile kutladı.

Giriş Tarihi: 25.6.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 15:50
Bedri Güntay'dan oyuncu eşi Pelin Karahan'a romantik yıl dönümü mesajı...

AŞKINI BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

ve evliliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı. Bedri Güntay, sosyal medya hesabından eşine olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Bedri Güntay'dan oyuncu eşi Pelin Karahan'a romantik yıl dönümü mesajı...
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