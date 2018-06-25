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Bekir Bozdağ’dan ’a övgü

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Bekir Bozdağ’dan Uğur Işılak’a övgü
'ın Sorgun'da verdiği konsere katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sanatçıya övgü dolu sözler sarf etti. Bozdağ, şöyle konuştu: "Kıymetli dostum Uğur Işılak; hem yazdığı sözlerle, hem yaptığı bestelerle, hem de seslendirmesiyle bu milletin gönlünde taht kurmuş bir sanatçımız. Yerli, milli, öz kültürünün öz sesi oldu ve çok güzel işler yaptı. olarak bizim de kendisine çok borcumuz var. Cumhurbaşkanımız'la ilgili şarkıların en güzellerini o yazdı, o seslendirdi. 'Dombra' ve diğerleri bunun en güzel örneği. Partimizle ilgili en güzel şarkılar yine ona aittir. Bu yüzden kendisine ayrıca bizim bir şükran borcumuz var. Kendisine teşekkür ediyoruz."
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Bekir Bozdağ’dan Uğur Işılak’a övgü
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