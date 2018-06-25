Bonkör Ebru Yaşar

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar
, önceki akşam Bebek Otel çıkışı görüntülendi. Toplantıdan çıktığını söyleyen Yaşar, keyifli halleri ile dikkat çekti. Bayramda Bodrum'da eşi Necat Gülseven ve çocukları ile tatil yapan Yaşar, "İkizler ilk defa denize girdi. Çocuklar tatil yaptı diyebiliriz. Onlar mutlu, biz mutlu" dedi. Temmuz ayında yoğun bir konser maratonuna gireceğini söyleyen Yaşar, "Bir de Emrah Karaduman ile projemiz var. Emrah'ın proje albümünde 'En Güzel Yenilgim' adlı çok güzel bir yazlık şarkı söyledik. Bomba gibi geliyor" dedi. Röportaj sırasında etrafını saran çiçekçilerden gül alan Yaşar'ın 300 lira para verdiği görüldü.