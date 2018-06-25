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’ın dillere destan evi

’un milli forveti , Acarkent’te villa satın aldı. Kral lakaplı golcü futbolcu, kızları için özel bir oyun odası da yaptırdığı evini önemli sanatçıların çeşitli eserleriyle donattı

YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
Burak Yılmaz’ın dillere destan evi
'un milli forveti , Acarkent'te villa satın aldı. Kral lakaplı golcü futbolcu, yılbaşında aldığı müstakil evin iç mimarisini Mim İnterni'ye bıraktı. Yaklaşık beş aydır genç mimar Efe Kesgün'ün ellerinde şekillenen ev, geçtiğimiz günlerde son halini aldı.

SİNEMA SALONU DA VAR
Yaklaşık 1.000 metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası bulunuyor. Yılmaz, yeni evine içine çocukları için de özel bir oyun odası yaptırdı. Hiçbir masraftan kaçınmayan milli futbolcu, evin içini sanat eserleri ile donattı. Yılmaz'ın yakın arkadaşı Arda Turan'ın baldızı olan Dilahan Doğan-X Mim İnterni'nin birlikte dekore ettiği evde; son dönemin popüler sanatçısı Tuğberk Selçuk'un üç eseri ve birkaç tane de heykel bulunuyor. Eserler arasında Dilahan Doğan'ın yaptığı Hiç Adlı ve Allah yazılı eserler dikkat çekiyor.
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Burak Yılmaz’ın dillere destan evi
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